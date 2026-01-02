È ufficiale | addio alla Vignetta tra Scoffie e Capodistria
Dal 2023, sulla superstrada Scoffie-Capodistria non sarà più necessario acquistare la vignetta autostradale, in conformità con la nuova normativa del Governo sloveno. Questa modifica riguarda l’intera tratta e semplifica il transito per i viaggiatori che utilizzano questa strada, eliminando l’obbligo di acquisto e controllo della vignetta. La misura rappresenta un cambiamento importante per chi percorre regolarmente questa arteria stradale.
È entrata ufficialmente in vigore la normativa emessa dal Governo sloveno che abolisce l'obbligo della vignetta autostradale sulla superstrada Scoffie-Capodistria. Come riporta Tv Capodistria, infatti, dallo scorso 30 dicembre gli autoveicoli che attraverseranno quella strada non sono più. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Addio a Giorgio Forattini: quella vignetta sulla morte di Falcone e le lacrime di coccodrillo dei siciliani
Leggi anche: “È finita”. Addio tra il principe e la sua bella: l’annuncio ufficiale
Enzo Maresca, l'addio al Chelsea è ufficiale. Dal trionfo in Conference (e ai Mondiali) alle dimissioni: cosa è successo - facebook.com facebook
#Chelsea, ufficiale l'addio di Enzo #Maresca: il tecnico lascia il club dopo 18 mesi x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.