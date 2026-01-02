È ufficiale | addio alla Vignetta tra Scoffie e Capodistria

Dal 2023, sulla superstrada Scoffie-Capodistria non sarà più necessario acquistare la vignetta autostradale, in conformità con la nuova normativa del Governo sloveno. Questa modifica riguarda l’intera tratta e semplifica il transito per i viaggiatori che utilizzano questa strada, eliminando l’obbligo di acquisto e controllo della vignetta. La misura rappresenta un cambiamento importante per chi percorre regolarmente questa arteria stradale.

