E se Han Solo fosse stato Christopher Walken? Il provino per Star Wars che pochi ricordano

Se Han Solo fosse stato interpretato da Christopher Walken: questa curiosità poco nota riporta a un provino che l’attore avrebbe fatto per il celebre personaggio della saga di Star Wars. Walken ha condiviso di aver sostenuto una selezione per un ruolo maschile nel franchise, probabilmente quello di Han Solo, offrendo uno sguardo interessante sulle scelte di casting e le possibilità avute nel passato.

Christopher Walken ha rivelato di aver sostenuto una sorta di provino per un ruolo maschile in Star Wars, probabilmente quello di Han Solo. Intervistato tempo fa, durante il press tour di Dune 2, il veterano, ormai ottantenne, ha ricordato quel momento senza particolare enfasi: “Ero uno dei tanti. in quel periodo avranno chiamato 500 attori diversi”, racconta Walken. Il provino, peraltro, potrebbe aver coinciso (i ricordi di Walken a questo proposito sono un po’ confusi) con quello di un’altra futura grande stella di Hollywood che, per poco non è diventata un’icona del mondo di Guerre Stellari, ovvero Jodie Foster: “ Se la memoria mi assiste, credo di aver fatto un provino per Han Solo, con Jodie Foster come Leia; non è stato un vero e proprio provino, non abbiamo recitato una scena dal film. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

