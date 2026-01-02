È necessario andare oltre la banalizzazione della parola pace

La pace non può ridursi a semplici assenze di conflitto. È un processo complesso che richiede rispetto, dialogo e comprensione reciproca. Ridicolizzare chi pensa diversamente o agisce in modo diverso rappresenta una forma sottile di esclusione e disconoscimento, che mina le basi di un confronto costruttivo. Solo attraverso un confronto aperto e rispettoso si può coltivare un vero senso di pace, fondato sulla tolleranza e sull’ascolto.

La derisione di coloro la cui opinione o attività si contrappone al pensiero e alle azioni che si vuole imporre come corrette e incontestabili è una forma subdola, obliqua di displacement di.

