Camaiore (Lucca), 2 gennaio 2026 – La gastronomia italiana si congeda da Sergio Lorenzi, celebre inventore della tagliata, figura di rilievo nel panorama culinario. La sua creatività e passione hanno contribuito a definire un ingrediente e una tecnica apprezzati in tutto il mondo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la cultura gastronomica italiana, lasciando un’eredità duratura nel settore.

Camaiore (Lucca), 2 gennaio 2026 – La gastronomia italiana perde uno dei suoi protagonisti più autorevoli e visionari. E’ morto all’età di 89 anni Sergio Lorenzi, chef stellato, ristoratore e instancabile promotore della cucina italiana nel mondo, passato alla storia come l’ inventore della celebre tagliata di manzo. Nato a Camaiore ma pisano d’adozione, Lorenzi è stato una figura chiave nell’evoluzione della ristorazione italiana dal secondo dopoguerra fino al pieno riconoscimento internazionale. Addio a Sergio Lorenzi, lo chef che inventò la tagliata. Dalla povertà e dall’orrore nazista fino alla stella Michelin I funerali sono fissati per oggi alle 15, nella chiesa della Sacra Famiglia di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È morto Sergio Lorenzi, inventore della tagliata

Leggi anche: Morto a 89 anni lo chef stellato Sergio Lorenzi, addio all’inventore della tagliata

Leggi anche: Morto a 89 anni lo chef stellato Sergio Lorenzi, addio all’inventore della tagliata

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Addio a Sergio Lorenzi, è morto l’inventore della tagliata di manzo; Addio a Sergio Lorenzi, è morto l'inventore della tagliata di manzo; Maria Sole Agnelli, due mariti, 5 figli e la tenuta a Torre in Pietra (rapinata a gennaio per oltre 200mila euro).

Morto a 89 anni lo chef stellato Sergio Lorenzi, addio all’inventore della tagliata - È morto a 89 anni Sergio Lorenzi, lo chef che inventò la tagliata di manzo, tra i piatti più noti della tradizione culinaria italiana, e che ha dato lustro e riconoscibilità internazionale alla cucina ... fanpage.it