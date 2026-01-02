È in scadenza col Feyenoord il Napoli per il centrocampo pensa a Timber

Il Napoli valuta l'acquisto di Timber, centrocampista olandese, poiché il contratto con il Feyenoord sta per scadere. La dirigenza azzurra sta monitorando attentamente questa opportunità nel mercato invernale, con l'obiettivo di rafforzare il reparto centrale della squadra. L'attenzione è alta e si attende una possibile svolta nelle prossime settimane.

Il giocatore olandese nel mirino della dirigenza partenopea. Il Napoli è al lavoro intensamente per questa sessione di mercato invernale. La priorità, nonostante le limitazioni.

Napoli, per la mediana proposto anche Timber del Feyenoord. È a scadenza nel 2026 - La dirigenza azzurra però è già all'opera in vista del mercato di gennaio, per ... tuttomercatoweb.com

Mercato Napoli, piace Timber del Feyenoord. Centrocampista classe 2001 con il contratto in scadenza a Giugno 2026. Manna lo osserva da un po' e ha già preso informazioni.

#Lotito e #Fabiani stanno seguendo Souffian #ElKarouani, terzino sinistro dell'Utrecht. Su di lui il Rennais, il Lille, il Feyenoord, il Bologna e alcuni club turchi. Fin qui il classe 2000, in scadenza a giugno, ha collezionato 28 presenze, 3 gol e 15 assist. x.com

