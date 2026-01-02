È in scadenza col Feyenoord il Napoli per il centrocampo pensa a Timber

Da forzazzurri.net 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli valuta l'acquisto di Timber, centrocampista olandese, poiché il contratto con il Feyenoord sta per scadere. La dirigenza azzurra sta monitorando attentamente questa opportunità nel mercato invernale, con l'obiettivo di rafforzare il reparto centrale della squadra. L'attenzione è alta e si attende una possibile svolta nelle prossime settimane.

Il giocatore olandese nel mirino della dirigenza partenopea. Il Napoli è al lavoro intensamente per questa sessione di mercato invernale. La priorità, nonostante le limitazioni . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

200 in scadenza col feyenoord il napoli per il centrocampo pensa a timber

© Forzazzurri.net - È in scadenza col Feyenoord, il Napoli per il centrocampo pensa a Timber

Leggi anche: Timber in scadenza col Feyenoord, potrebbe diventare un’occasione per il centrocampo del Napoli (Tmw)

Leggi anche: Interesse del Napoli per Timber del Feyenoord

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Un\'occasione dal Feyenoord. Il Mattino sul mercato del Napoli: Timber si libera.

200 scadenza feyenoord napoliUn’occasione dall’Olanda: il Napoli pensa a Timber, in scadenza con il Feyenoord - L’ultimo nome finito sul taccuino degli azzurri è quello di Quinten Timber, centrocampista del ... tuttonapoli.net

Napoli, per la mediana proposto anche Timber del Feyenoord. &#200; a scadenza nel 2026 - La dirigenza azzurra però è già all'opera in vista del mercato di gennaio, per ... tuttomercatoweb.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.