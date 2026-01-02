È guerra tra Stefano De Martino e la sua ex | si sono lasciati malissimo lei ha già un altro!

Recenti sviluppi nel mondo di Stefano De Martino portano alla luce tensioni con la sua ex compagna, con cui il rapporto si è deteriorato. Nonostante la volontà di mantenere privata la propria vita, il gossip si fa strada, rivelando dettagli su una separazione difficile e sulla nuova relazione della donna. Questa situazione dimostra ancora una volta come la sfera personale del ballerino sia spesso sotto osservazione, anche lontano dai riflettori.

Ancora una volta, nonostante la volontà di tenere la vita privata lontana dai riflettori, Stefano De Martino finisce nel mirino del gossip. Il conduttore Rai, che negli ultimi anni ha lavorato con attenzione per costruirsi un’immagine più solida e professionale, torna a far parlare di sé per questioni sentimentali. Al centro delle indiscrezioni c’è la relazione con la giovane Caroline Tronelli, una storia che sembrava appena sbocciata e che invece, secondo le ultime voci, sarebbe già arrivata al capolinea. E non nel migliore dei modi. Stefano De Martino e Caroline Tronelli si sono lasciati (malissimo!). 🔗 Leggi su Donnapop.it

