È grave al Niguarda Dodicenne in monopattino fa esplodere un petardo | amputata la mano sinistra

Un episodio grave si è verificato al Niguarda, dove un ragazzo di 12 anni ha subito l'amputazione della mano sinistra dopo aver fatto esplodere un petardo mentre era in monopattino. Sul mezzo abbandonato, sono visibili due scritte con un pennarello nero: il nome del giovane e un numero di cellulare. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sull’uso dei petardi tra i minorenni.

Su uno dei monopattini lasciati a terra, ci sono due scritte fatte con un pennarello nero: in alto è riportato il nome di chi lo utilizza, quello di un ragazzino di 12 anni; poco sotto, un numero di cellulare da chiamare evidentemente in caso di smarrimento. Accanto c'è l'altra tavoletta su due ruote, quella dell'amico coetaneo. Sono rimasti lì i due piccoli veicoli non elettrici, sul marciapiedi di via Gatto, a due passi da un parcheggio in una stradina senza uscita. Sull'asfalto, i segni molto evidenti della deflagrazione che ieri mattina ha travolto entrambi i minorenni, qualche minuto dopo mezzogiorno.

