È già tempo di saldi | Scegliere i negozi locali

Da sabato 3 gennaio, i saldi invernali prendono il via anche a Pistoia, offrendo l'opportunità di scegliere tra le proposte dei negozi locali. Dopo le festività natalizie, questo periodo rappresenta un momento importante per sostenere il commercio di vicinato e trovare occasioni interessanti senza dover ricorrere ai grandi marchi. Ecco perché, anche quest’anno, è importante valorizzare i negozi del territorio.

PISTOIA Giusto il tempo di archiviare le vendite che hanno caratterizzato i giorni della vigilia di San Silvestro, con acquisti dedicati a cenoni e gran balli, che per i commercianti del settore abbigliamento da domani, sabato 3 gennaio, inizia l'atteso momento dei saldi invernali che, quest'anno, arrivano con qualche giorno di anticipo rispetto al solito sfruttando il calendario favorevole. A livello toscano, secondo le stime che sono state fatte da Confcommercio, la spesa media ipotizzata per gli acquisti è di circa 137 euro a persona, per un giro d'affari nazionale di 4,9 miliardi di euro. Si tratta di un appuntamento sempre particolarmente atteso, un po' per chi ha necessità di rifarsi il guardaroba invernale e un po' per andare in caccia di quei prodotti che a "prezzo pieno" non sono avvicinabili mentre, dal punto di vista del commercio, è una fase chiave per rimettere al centro le attività di prossimità e riportare movimento nei centri urbani.

