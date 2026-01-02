E’ disabile e va fino a Orzinuovi | Una sorpresa a coach Gabrielli

Gabriele Animali, 37 anni, tifoso della Pallacanestro Senigallia, ha dimostrato che la passione supera ogni limite. Nonostante le difficoltà legate alla disabilità, ha raggiunto Orzinuovi per sostenere la sua squadra. La sua determinazione è un esempio di dedizione e affetto verso il basket, dimostrando come l'impegno possa superare ogni ostacolo e rafforzare il senso di appartenenza.

Quando c'è la passione, i chilometri hanno un peso relativo. Ne sa qualcosa Gabriele Animali, 37enne super tifoso della Pallacanestro Senigallia, lo può testimoniare senza esitazioni raccontando cosa si è disposti a fare per la squadra del cuore. Gabriele è una persona con disabilità, ma nulla gli ha mai impedito di girare in lungo e in largo l'Italia per godersi partite ed eventi sportivi. In particolare calcio e basket sono le sue discipline predilette, stavolta però le festività natalizie offrono anche la ghiotta occasione di riabbracciare dei vecchi amici. E così Gabriele da Senigallia arriva alla volta di Milano, poi deviazione verso Orzinuovi per assistere alla gara di Serie B Nazionale tra l' Orzi Basket e Vicenza.

