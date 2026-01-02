E' della piccola Ludovica il primo vagito del 2026

All'inizio del 2026, la piccola Ludovica ha emesso il suo primo vagito. La nascita è avvenuta presso l'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove la mamma Roberta Mele di 33 anni ha dato alla luce la neonata. Un momento significativo per la famiglia, che segna l'inizio di un nuovo anno con una gioia speciale.

La piccola è stata partorita dalla mamma Roberta Mele, 33 anni all'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano a Caserta. Emozionatissimo il padre della piccola, Gabriele Gianci.Ludovica è venuta al mondo con parto naturale ma "indotto perchè.

