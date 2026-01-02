Duo inglese tra cinque giocatori che devono essere eliminati dalla tua squadra prima della GW20

2026-01-02 18:59:00 Ecco quanto riportato poco fa: Due dei quattro difensori di prima scelta dell'Inghilterra dovrebbero essere eliminati dalla tua squadra nella FPL 202526 Mentre una porta si apre con i nuovi obiettivi FPL 202526, un'altra si chiude sui giocatori la cui forma, calendario o forma fisica stanno peggiorando nel periodo del nuovo anno, scrive L'esperto di Fantasy Premier League Blake Hurst. La Gameweek 20 non è il momento di tenere un peso morto: ogni trasferimento conta con i ranghi di metà stagione che si restringono. Che si tratti di rischio di rotazione, partite difficili o nuvole di infortuni, questi cinque nomi è meglio lasciarli fuori dal tuo pensiero FPL questa settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Duo inglese tra cinque giocatori che devono essere eliminati dalla tua squadra prima della GW20 Leggi anche: "Nove giocatori nuovi sono troppi, Napoli e i napoletani non devono essere presi per il c**o": Conte rivuole la vecchia squadra Leggi anche: Eze e James tra i cinque giocatori da eliminare prima della Gameweek 13 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

