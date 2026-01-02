Due ubriachi aggrediscono sanitari del 118 e carabinieri arrestati in provincia di Palermo

Nella circonvallazione di Caccamo, due persone sottoposte a evidente stato di ebbrezza hanno aggredito sia i sanitari del 118 che i carabinieri intervenuti sul posto. L’episodio ha portato all’arresto dei responsabili, evidenziando l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e servizi di emergenza per garantire la sicurezza pubblica.

Ubriachi hanno aggredito i carabinieri e un soccorritore del 118 che sono intervenuti in soccorso nella circonvallazione di Caccamo. Sono un russo di 55 anni e un italiano di 34 anni, che sono stati arrestati dai carabinieri per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento. I militari hanno bloccato il 55enne che stava provocando disordini.

