Due torinesi arrivati da Barcellona segnano il record per l' aeroporto di Torino | oltre 5 milioni di passeggeri in un anno

Cinque milioni di passeggeri in un anno. L’aeroporto di Torino chiude il 2025 raggiungendo un record storico e archiviando il suo miglior anno di sempre. I torinesi Camilla Taddei e Antonino Imbesi, in arrivo da Barcellona sul volo Ryanair FR774, sono i passeggeri con cui lo scalo ha superato il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

