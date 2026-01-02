Due torinesi arrivati da Barcellona segnano il record per l' aeroporto di Torino | oltre 5 milioni di passeggeri in un anno

Nel 2025, l’aeroporto di Torino ha raggiunto un nuovo record, superando i cinque milioni di passeggeri in un anno. Due torinesi, arrivati da Barcellona, sono stati i passeggeri numero cinque milioni, segnando un traguardo significativo per lo scalo. Questo risultato testimonia la crescita costante del traffico aereo e l’importanza strategica dell’aeroporto nel panorama regionale.

Cinque milioni di passeggeri in un anno. L'aeroporto di Torino chiude il 2025 raggiungendo un record storico e archiviando il suo miglior anno di sempre. I torinesi Camilla Taddei e Antonino Imbesi, in arrivo da Barcellona sul volo Ryanair FR774, sono i passeggeri con cui lo scalo ha superato il.

