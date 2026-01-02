Due nuovi autobus elettrici per il servizio tra il molo Beverello e calata Porta di Massa Varco Pisacane

Sono stati introdotti due nuovi autobus elettrici per il collegamento tra il molo Beverello e calata Porta di Massa/Varco Pisacane. Questa novità mira a migliorare la mobilità sostenibile e offrire un servizio più efficiente ai passeggeri. L’adozione di mezzi ecologici rappresenta un passo importante per la città in direzione di una mobilità più rispettosa dell’ambiente.

Due nuovi autobus elettrici per il servizio tra il molo Beverello e calata Porta di MassaVarco Pisacane.Grazie alla nuova collaborazione tra l'Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale ed EAV, dal 2 gennaio il servizio sarà effettuato da navette full electric che consentirà ai.

