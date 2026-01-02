Due Apollo nella stessa foto ma molto distanti tra loro

Da lecceprima.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Lo scatto di un lettore col riferimento alle missioni Apollo sulla luna e al teatro Apollo nel cuore di Lecce. Ce lo invia Samuele Perrone.  ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Leggi anche: Pazienza: "Mi aspetto una gara combattuta tra due squadre molto simili per i loro valori"

Leggi anche: ´Mi piace molto che i miei giocatori combattano tra loro´ – Moyes difende Gueye nella vittoria all’Old Trafford

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.