La Russia ha dichiarato di aver consegnato agli Stati Uniti le prove ottenute dai sistemi di navigazione di un drone, che, secondo Mosca, si dirigeva verso la residenza di Vladimir Putin a Mosca. La notizia evidenzia un episodio di tensione tra le due nazioni, con Mosca che fornisce dettagli sugli sviluppi e le prove raccolte riguardo all'incidente.

La Russia afferma di aver trasmesso alle autorità statunitensi i dati ricavati dai sistemi di navigazione di un drone che, secondo Mosca, era diretto verso la residenza del presidente Vladimir Putin. Il ministero della Difesa ha spiegato che le informazioni sono state estratte dagli apparati elettronici del velivolo e analizzate da specialisti dei servizi di sicurezza. A riferirlo è stato Igor Kostyukov, capo della Direzione generale dello Stato maggiore, citato dall’agenzia Ria Novosti: «La decodifica della memoria dei controllori di navigazione del drone, eseguita da specialisti dei servizi speciali, conferma inequivocabilmente che l’obiettivo dell’attacco era il complesso della residenza presidenziale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Droni sulla residenza di Putin, Mosca: «Fornite le prove agli Usa»

