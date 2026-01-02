Droni contro residenza di Putin Mosca consegna dati di volo agli Usa

Recenti analisi indicano che i droni impiegati in un attacco a Mosca erano diretti alla residenza di Putin. La collaborazione tra le autorità russe e gli Stati Uniti ha portato alla consegna dei dati di volo, confermando che l'obiettivo principale era il complesso della residenza presidenziale. Questa operazione sottolinea l'importanza della condivisione di informazioni tra nazioni in ambiti di sicurezza e intelligence.

''La decodifica conferma inequivocabilmente che l'obiettivo dell'attacco era il complesso della residenza presidenziale''. Mosca accusa: «Stormi di droni contro la residenza di Putin». Ma Kiev nega; Droni contro Putin: sospetti su Kiev, ma i dati sballati di Lavrov portano al falso attacco; Ucraina, Mosca: «Raid di droni contro residenza di Putin». Kiev: «Bugie»; Mosca: 91 droni contro la residenza di Putin, e mostra un video con i resti. Mosca, consegnati a Usa i dati di volo dei droni diretti alla residenza di Putin - Il ministero della Difesa russo ha riferito di aver consegnato agli Stati Uniti i dati ottenuti dagli strumenti di navigazione di uno dei droni che secondo Mosca era diretto c ...

Mosca insiste: “91 droni contro la residenza di Putin”. La Ue: “Affermazioni infondate”. Il messaggio di capodanno di Putin: “Crediamo nella vittoria” - La Russia insiste sull'attacco ucraino al Cremlino e pubblica prove. ilfattoquotidiano.it

Droni ucraini contro casa di Putin? Niente prove e dati sballati, l'analisi - La Russia accusa l'Ucraina di aver attaccato con 91 droni la residenza di Vladimir Putin a Valdai, nell'oblast di Novgorod. msn.com

Gli Stati Uniti ritengono che l’Ucraina non abbia tentato di colpire con droni la residenza di Vladimir Putin nella regione di Novgorod. La valutazione è stata formulata dalla Cia e comunicata al presidente Donald Trump dal direttore dell’agenzia, John Ratcliffe. - facebook.com facebook

Mentre Mosca fornisce le prove del presunto attacco sulla residenza di Putin, sulle città ucraine si abbatte una pioggia di droni. Colpita in particolare la città di Odessa x.com

