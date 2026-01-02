Droga sequestrata a chili e seicentomila chilometri per arrestare 67 pusher

In un'operazione di contrasto alla criminalità, sono stati sequestrati ingenti quantità di droga e arrestati 67 pusher. Le forze dell'ordine hanno intercettato e sequestrato sostanze il cui valore si estende su oltre 600.000 chilometri percorsi nel corso di un anno. Questo intervento evidenzia l'impegno nel controllo del territorio e nella lotta contro il traffico di sostanze illecite.

Fiumi di droga intercettata e sequestrata oltre a 600mila chilometri percorsi in un anno dalle pattuglie. Si chiude un 2025 di intensa attività per la polizia di Stato impegnata su più fronti. Ieri il consuntivo di fine anno, che delinea il quadro di una provincia presidiata attraverso un lavoro di prevenzione – oltre 29mila persone identificate nel 2025 – affiancato all'attività repressiva. Nel contesto della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti la Squadra Mobile, affiancata dall'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, ha sottratto al mercato nero oltre 62 chilogrammi di hashish e 45 chili di cocaina.

