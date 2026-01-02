Drammatico incidente donna gravissima nello scontro Bambino portato al Meyer

Un grave incidente si è verificato sulla strada regionale Cassia, nel territorio di Montalcino, causando gravi conseguenze per le persone coinvolte. Una donna è rimasta gravemente ferita nello scontro, mentre un bambino è stato trasportato d'urgenza all'ospedale pediatrico Meyer. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

Montalcino (Siena), 2 gennaio 2026 – Drammatico incidente sulla strada regionale Cassia, nel territorio comunale di Montalcino. Una donna e un bambino sono rimasti feriti gravemente in un incidente con due auto coinvolte. Da capire ancora la dinamica. E' accaduto poco dopo le 15. I due mezzi si sono scontrati e immediati sono stati i primissimi soccorsi di alcuni automobilisti di passaggio. Che al contempo hanno chiamato i soccorsi. L'intervento dei vigili del fuoco. Sono intervenuti il 118 con ambulanze e elisoccorso Pegaso oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Montalcino. Due le persone estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco.

