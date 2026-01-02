Dove vedere in tv Van der Poel oggi Exact cross Mol 2026 | orario programma streaming

Ecco dove seguire in TV e streaming la gara di Van der Poel oggi a Mol, quarta tappa del circuito Exact Cross 2026. La competizione si svolge in Belgio, venerdì 2 gennaio, subito dopo lo X20 di Baal. Di seguito orario, programma e modalità di visione per rimanere aggiornati con l’evento ciclocross.

Prosegue senza soluzione di continuità la stagione 2025-2026 di ciclocross. Appena 24 ore dopo lo X20 di Baal oggi, venerdì 2 gennaio, si svolgerà la quinta tappa del circuito Exact Cross, in programma ovviamente in Belgio, precisamente in quel di Mol. Inutile dire che i fari saranno puntati sempre su di lui: Mathieu Van der Poel. Ricordiamo che il corridore olandese (ieri arrivato alla sesto successo stagionale) nell’ultima edizione si è imposto senza patema alcuno, trovando una vittoria (la seconda consecutiva considerando anche il trionfo del 2024) in solitaria. L’obiettivo per lui sarà ovviamente quello di riconfermarsi destreggiandosi tra l’ostica sabbia del circuito di Zilvermeer. 🔗 Leggi su Oasport.it

