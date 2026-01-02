Dove vedere in tv Van der Poel oggi 2 gennaio Exact cross Mol 2026 | orario programma streaming

Ecco le informazioni su dove seguire in TV e streaming Van der Poel oggi, 2 gennaio, per l’Exact Cross Mol 2026. La stagione ciclocross 2025-2026 prosegue con la quinta tappa, che si svolge in Belgio, a Mol. Di seguito, orari, programma e modalità di visione dell’evento, per chi desidera seguire la competizione in modo semplice e diretto.

Prosegue senza soluzione di continuità la stagione 2025-2026 di ciclocross. Appena 24 ore dopo lo X20 di Baal oggi, venerdì 2 gennaio, si svolgerà la quinta tappa del circuito Exact Cross, in programma ovviamente in Belgio, precisamente in quel di Mol. Inutile dire che i fari saranno puntati sempre su di lui: Mathieu Van der Poel. LA DIRETTA LIVE DELL’EXACT CROSS CON VAN DER POEL DALLE 15.00 Ricordiamo che il corridore olandese (ieri arrivato alla sesto successo stagionale) nell’ultima edizione si è imposto senza patema alcuno, trovando una vittoria (la seconda consecutiva considerando anche il trionfo del 2024) in solitaria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Van der Poel oggi 2 gennaio, Exact cross Mol 2026: orario, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Van der Poel oggi, Exact cross Mol 2026: orario, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Van der Poel oggi, X20 Trofee Baal 2026: orario, programma, streaming Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dove vedere in tv Van der Poel nel ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2025: orario, programma, streaming; LIVE! Van der Poel a caccia di vittorie anche al primo dell'anno; CdM Ciclocross, oggi si corre a Dendermonde: percorso, favoriti e dove vedere la gara in tv; Dove vedere in tv Van der Poel oggi, X20 Trofee Baal 2026: orario, programma, streaming. Dove vedere in tv Van der Poel oggi, Exact cross Mol 2026: orario, programma, streaming - Appena 24 ore dopo lo X20 di Baal oggi, venerdì 2 gennaio, si svolgerà la ... oasport.it

Dove vedere in tv Van der Poel oggi, X20 Trofee Baal 2026: orario, programma, streaming - Che si tratti di Coppa del Mondo o del circuito X20, l'obiettivo non si sposta di una virgola, non c'è alcuna distinzione. oasport.it

Ciclocross, Van Der Poel show a Gavere: vittoria in Belgio in Coppa del Mondo - Ennesima prova di forza di Mathieu Van Der Poel, che trionfa ancora nella tappa di di ciclocross a Gavere. sport.sky.it

Mathieu Van der Poel inizia il 2026 così Nonostante una caduta al’X20 Trofee, l’olandese chiude davanti a Vestrynge e Thibau Nys, riprendendo da dove aveva lasciato: il gradino più alto del podio - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.