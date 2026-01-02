Dove vedere in tv Macerata-Milano A1 volley femminile 2026 | orario programma streaming

La partita tra Macerata e Milano, valida per la diciottesima giornata della Serie A1 femminile 2026, si disputerà sabato 3 gennaio alle ore 18.00. Ecco le principali informazioni su orario, programma e modalità di streaming per seguire l'incontro in tv e online.

Sabato 3 gennaio (ore 18.00) si giocherà Macerata-Milano, incontro valido per la diciottesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Dopo aver battuto Conegliano nel big match di sabato scorso in campionato e aver perso contro Novara nei quarti di finale della Coppa Italia, le meneghine si rimetteranno in gioco e cercheranno di rialzare la testa al Fontescodella. Le ragazze di coach Stefano Lavarini partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare attente alla fame di punti delle padrone di casa. L'opposto Paola Egonu avrà il compito di guidare la Numia (attualmente quinta in classifica generale), venendo spalleggiata in particolar modo delle schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva sotto la regia di Francesca Bosio, mentre le centrali di riferimento saranno Anna Danesi ed Hena Kurtagic.

