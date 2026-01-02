Scopri dove seguire in TV e streaming la Coppa del Mondo di ciclocross a Zonhoven 2026. Qui troverai gli orari, il programma e le modalità di visione dell’evento, che rappresenta il nono appuntamento della stagione 2025-2026, dopo la tappa di Dendermonde. Ti forniamo tutte le informazioni utili per seguire in diretta questa importante competizione nel rispetto delle modalità ufficiali di trasmissione.

Dopo la tappa di Dendermonde, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 si sposta ora a Zonhoven (Belgio), per vivere il nono appuntamento della stagione. Domenica 4 gennaio si terranno infatti sull’insidioso circuito belga le prove Elite maschili e femminili, che garantiranno il classico spettacolo sul fango. Fino a questo momento i dominatori della stagione sono stati Mathieu Van der Poel e Thibau Nys rispettivamente con quattro e tre vittorie all’attivo. Ora la sfida tra i due si sposta a Zonhoven, dove il fuoriclasse olandese ha già vinto nel 2023 e nel 2024. Sarà presente anche Wout Van Aert che sta vivendo un periodo non semplice, complice anche una condizione non perfetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv la Coppa del Mondo ciclocross, Zonhoven 2026: orari, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv la Coppa del Mondo di ciclocross Flamanville 2025: orari, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv la Coppa del Mondo di ciclocross, Namur 2025: orari, programma, streamig

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Coppa del Mondo a Semmering di Sci alpino donne 2025 - 2026: programma, italiane in gara, dove vedere in diretta tv e streaming; Coppa del Mondo sci alpino Kranjska Gora 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom per le donne; Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom femminile a Semmering: orari e programma; Sci, Coppa del mondo uomini a Livigno e donne a Semmering: programma, orari delle gare e dove vederle in diretta.

Dove vedere in tv la Coppa del Mondo ciclocross, Zonhoven 2026: orari, programma, streaming - 2026 si sposta ora a Zonhoven (Belgio), per vivere il nono appuntamento della ... oasport.it