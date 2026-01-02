‘Dove sono i feriti non identificati?’ | dispersi Cras Montana l’angoscia dei genitori di Giovanni Achille e Chiara

Le famiglie di Achille Osvaldo Giovanni Barosi, Chiara Costanzo e Giovanni Tamburi attendono con apprensione notizie sui loro cari, ancora dispersi dopo l’incendio nel locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. La tragedia avvenuta nella notte di Capodanno ha lasciato molte domande senza risposta, alimentando l’angoscia e la speranza di ritrovarli sani e salvi. La ricerca continua con attenzione e rispetto per le persone coinvolte.

