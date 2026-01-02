‘Dove sono i feriti non identificati?’ | dispersi Cras Montana l’angoscia dei genitori di Giovanni Achille e Chiara
Le famiglie di Achille Osvaldo Giovanni Barosi, Chiara Costanzo e Giovanni Tamburi attendono con apprensione notizie sui loro cari, ancora dispersi dopo l’incendio nel locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. La tragedia avvenuta nella notte di Capodanno ha lasciato molte domande senza risposta, alimentando l’angoscia e la speranza di ritrovarli sani e salvi. La ricerca continua con attenzione e rispetto per le persone coinvolte.
Tre giovani, una sola attesa: famiglie in apprensione dopo la tragedia di Capodanno. Cresce l’angoscia per Achille Osvaldo Giovanni Barosi, Chiara Costanzo e Giovanni Tamburi, i tre giovani ancora dispersi dopo il devastante incendio scoppiato nella notte di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. Le famiglie, unite dalla stessa incertezza, continuano a lanciare appelli nella speranza di ottenere notizie, mentre le ricerche e le identificazioni proseguono tra mille difficoltà. L’appello per Achille: “Era rientrato nel locale per prendere giacca e telefono”. Il nome di Achille Osvaldo Giovanni Barosi è comparso sulla pagina Instagram cransmontana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: Crans Montana, Tajani dalle famiglie dei feriti e dei dispersi: “Tre non identificati sono vivi, speriamo siano italiani”
Leggi anche: Strage di giovani a Crans-Montana: Giovanni, Emanuele, Chiara e gli altri, gli italiani dispersi e lo strazio dei genitori senza notizie
Local Team. . Ci sono tredici italiani feriti e sei dispersi nella strage di capodanno a Crans-Montana. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, giunto oggi nella località svizzera. - facebook.com facebook
#CransMontana Tra i 13 italiani feriti, 3 sono stati subito trasferiti all'Ospedale Niguarda, a Milano, dove sono stati stabilizzati. Nel pomeriggio arriveranno altri 4 connazionali; 6 restano in Svizzera perché troppo gravi per essere trasportati. Simona Decina #GR x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.