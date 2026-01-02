Dove il viaggio incontra la speranza alla stazione centrale il pranzo di Capodanno per i più fragili

Dove il viaggio incontra la speranza, alla stazione centrale si svolge il pranzo di Capodanno dedicato ai più fragili. Un momento di condivisione e solidarietà che si ripete ogni anno, rappresentando un gesto di vicinanza e sostegno nella comunità. Un’occasione per accogliere l’anno nuovo con attenzione e rispetto, rafforzando il senso di solidarietà nel cuore della città.

Un appuntamento che si rinnova, come un rito di speranza e comunità nel cuore ferroviario della città. Anche quest'anno, nella suggestiva cornice dell'atrio della stazione centrale di Reggio Calabria, l'Help Center "Casa di Lena" ha organizzato un pranzo condiviso dedicato alle persone più.

