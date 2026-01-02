Doppio standard Ora Musk polemizza sul saluto di Mamdani dopo il giuramento sul Corano

Recentemente è diventato virale un video di Zohran Mamdani, che ha prestato giuramento come sindaco di New York il 1 gennaio. Nel filmato, Mamdani saluta con il gesto della mano, suscitando commenti e reazioni sui social media. La scena ha sollevato discussioni sul rispetto delle tradizioni e sui doppi standard nelle reazioni pubbliche, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media.

Da alcune ore è diventato virale un video di Zohran Mamdani dopo aver prestato giuramento come sindaco di New York il 1 gennaio. Nelle immagini non è centrale il Corano ma il saluto che il primo cittadino della metropoli americana fa verso i suoi sostenitori: si batte la mano sul petto, in corrispondenza del cuore, poi allunga il bracio destro per salutare. Una scena non troppo dissimile da quella vista alcuni mesi fa, quando sul pulpito non c'era un rappresentante socialista ma Elon Musk, a quei tempi ancora parte dell'amministrazione di Donald Trump, che fece un saluto non diverso ma che venne tacciato di essere un fascista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Doppio standard". Ora Musk polemizza sul saluto di Mamdani dopo il giuramento sul Corano Leggi anche: Giuramento sul Corano, in una stazione abbandonata: il sindaco di New York Mamdani terremota gli Usa: (video) Leggi anche: Mamdani presta giuramento come sindaco di New York sul Corano del nonno e su quello di Schomburg Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. "Doppio standard". Ora Musk polemizza sul saluto di Mamdani dopo il giuramento sul Corano - Un gesto simile, due interpretazioni opposte: la riflessione di Musk sui social dopo l'insediamento del primo cittadino e le polemiche sulla simbologia del saluto ... ilgiornale.it

Napoli, doppio standard di Manfredi: tagli ai consiglieri di municipalità, stipendio triplicato per il sindaco - facebook.com facebook

#Askatasuna, #Pd: no a doppi standard, a quando lo sgombero di #CasaPound x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.