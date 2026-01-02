Doppio incidente | gravi ragazzino e 60enne

L’ultimo giorno del 2025 è stato segnato da due incidenti gravi: un ragazzo di 15 anni e un uomo di 60 anni sono stati trasportati in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Le circostanze e le cause sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità monitorano la situazione. Questi eventi evidenziano l’importanza della sicurezza e della prevenzione in ogni momento.

L’ultimo giorno del 2025 è stato funestato da due gravi incidenti occorsi ad un ragazzino di 15 anni e a un 60enne, entrambi ricoverati in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Il giovanissimo ascolano in mattinata era in sella ad un motorino e percorreva l’asse commerciale quando, all’altezza del supermercato Eurospin si è scontrato frontalmente con un’auto, una Toyota Yaris. Immediatamente è stato soccorso dagli automobilisti di passaggio e poi dai sanitari del 118: inizialmente era incosciente e, dopo una valutazione, il medico ha optato per il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, soprattutto alla luce di importanti traumi al bacino e agli arti inferiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

