Doppio colpo Avellino | ecco i primi rinforzi per Biancolino

L’Avellino ha annunciato i primi acquisti per il girone di ritorno in Serie B. Alla mezzanotte, con l’apertura ufficiale del mercato, il Direttore Sportivo Mario Aiello ha firmato i primi contratti, consegnando a mister Raffaele Biancolino i nuovi rinforzi. Questo primo passo segna l’inizio di una fase di rafforzamento della squadra in vista delle sfide successive.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il mercato dell’ Avellino si accende immediatamente. Allo scoccare della mezzanotte, con l’apertura ufficiale delle liste, il Direttore Sportivo Mario Aiello ha rotto gli indugi depositando i primi contratti in Lega e consegnando a mister Raffaele Biancolino i primi rinforzi per il girone di ritorno in Serie B. Il colpo più atteso è ora ufficiale: Marco Sala è un nuovo giocatore dell’Avellino. Il DS Aiello ha finalizzato un’operazione impostata già da tempo con il Como, assicurandosi l’esterno classe ’99 a titolo definitivo. Sala, che ha firmato un contratto blindato fino al 30 giugno 2028, arriva in Irpinia per sostituire Andrea Cagnano e portare quella spinta necessaria sulla fascia sinistra che era mancata in questa prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

