Dopo Susie ecco Irene | prima nata del 2026 anche all' ospedale di Sondrio

All'ospedale di Sondrio, Irene Gusmeroli è la prima bambina nata nel 2026. È arrivata nella mattina del secondo gennaio, anticipando di pochi giorni l'inizio dell’anno. Questa nascita rappresenta un momento speciale per la struttura sanitaria e per la comunità locale, segnando l’inizio di un nuovo anno con una nascita che porta gioia e speranza.

La prima nata del 2026 all'ospedale di Sondrio è Irene Gusmeroli, una bella bambina che ha scelto la mattina del secondo giorno del nuovo anno per nascere, in anticipo soltanto di pochi giorni. È la primogenita di mamma Giulia Tempra e di papà Geremia Gusmeroli che non vedono l'ora di portarla a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

