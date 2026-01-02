Dopo l' ennesimo rave Lega e FdI chiedono la riqualificazione della Stamoto

Dopo il recente rave party di Capodanno e l’intervento delle forze dell’ordine, Lega e FdI richiedono la riqualificazione dell’ex caserma Stamoto, attualmente in stato di abbandono. La situazione ha riacceso l’attenzione sulla necessità di interventi per la valorizzazione e la sicurezza dell’area, che da anni rimane inattiva. La questione coinvolge le istituzioni locali nel cercare soluzioni concrete per il rilancio del sito.

Si infiamma il dibattito politico dopo l'ennesimo raid avvenuto nella notte tra il 2025 e il 2026 - facebook.com facebook

