Dopo l' ennesimo rave Lega e FdI chiedono la riqualificazione della Stamoto
Dopo il recente rave party di Capodanno e l’intervento delle forze dell’ordine, Lega e FdI richiedono la riqualificazione dell’ex caserma Stamoto, attualmente in stato di abbandono. La situazione ha riacceso l’attenzione sulla necessità di interventi per la valorizzazione e la sicurezza dell’area, che da anni rimane inattiva. La questione coinvolge le istituzioni locali nel cercare soluzioni concrete per il rilancio del sito.
Il rave party di Capodanno e il conseguente intervento della polizia hanno riportato i riflettori della politica locale sull'ex caserma Stamoto, che versa in stato di abbandono da parecchi anni. La notte del 31 dicembre, tremila persone hanno partecipato alla festa non autorizzata dopo che i.
