Dopo la recente polemica tra un deputato repubblicano del Tennessee e il musicista Jack White, si apre un dibattito sull’immagine e il ruolo delle figure pubbliche. White ha recentemente commentato sul deterioramento della credibilità del governo, evidenziando un cambiamento preoccupante. Questa vicenda mette in luce le tensioni tra politica e cultura, riflettendo sulle sfide di mantenere un dialogo costruttivo in un contesto pubblico sempre più polarizzato.

Jack White è stato nell’ultima settimana il bersaglio di un deputato repubblicano del Congresso del Tennesse, che ha attaccato sui social il chitarrista. Non è la prima volta che White si esprime apertamente su Donald Trump o sui suoi seguaci politici: già all’inizio di dicembre aveva criticato il presidente per i suoi commenti su Rob Reiner nelle ore successive al suo omicidio, definendolo un “bambino perdente disgustoso, vile ed egocentrico”. Nella giornata del 29 dicembre, Tim Burchett membro del Congresso ha pubblicato un post su X nel quale ha paragonato l’ex frontman dei White Stripes a Wednesday Addams, rispondendo a un video apparentemente generato dall’intelligenza artificiale nel quale il chitarrista diceva: “Non pensare nemmeno di ascoltare la mia musica, fascista”, il deputato aveva commentato: “ Quella graziosa bambina della famiglia Addams diventò davvero brutta e arrabbiata”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dopo la frecciatina del deputato repubblicano, arriva l’attacco di Jack White: “È davvero triste quanto sia diventato imbarazzante il nostro governo”

