Dopo Cassinetta anche Morimondo socio di Amaga

Dopo Cassinetta, anche Morimondo ha aderito come socio di Amaga. In breve tempo, altri due Comuni dell’Abbiatense si sono uniti alla multiutility specializzata nella gestione dei rifiuti. Questa decisione riflette l’impegno condiviso per un servizio efficiente e sostenibile, rafforzando la collaborazione tra le comunità locali e Amaga nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Nel giro di poche settimane altri due Comuni dell'Abbiatense sono entrati della compagine societaria di Amaga, la multiutility che opera nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Lo aveva fatto ai primi di dicembre il Comune di Cassinetta di Lugagnano mentre a poche ore dalla fine dell'anno c'è stata la firma dell'atto di cessione di parte delle quote detenute da Abbiategrasso al comune di Morimondo. L'ingresso dei nuovi soci non rappresenta un semplice ampliamento numerico, ma un passaggio cruciale per il posizionamento di Amaga come azienda di riferimento nell'Ovest Milanese, che rafforza così la propria capacità di generare economie di scala e ottimizzare al massimo l'erogazione dei servizi.

