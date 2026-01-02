Donna uccisa durante un’escursione | sospetto attacco di un puma in Colorado Usa

Una donna è deceduta durante un'escursione nelle montagne del nord Colorado, in un episodio che le autorità considerano probabile attacco di puma. L'incidente ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza in aree naturali frequentate da escursionisti e appassionati di outdoor. Le investigazioni sono in corso per chiarire le circostanze e garantire misure di prevenzione adeguate.

Una donna è morta sulle montagne del nord del Colorado in quello che le autorità definiscono un sospetto attacco di un puma. La tragedia si è verificata in un'area montuosa a sud della piccola comunità di Glen Haven, a circa 11 chilometri a nord-est di Estes Park, località considerata la porta d'accesso orientale al Rocky Mountain National Park. Secondo quanto riferito dalle autorità della Wildlife, poco prima di mezzogiorno di ieri due escursionisti hanno incontrato un puma vicino al corpo della donna lungo un tratto remoto del sentiero del Crosier Mountain, all'interno di una foresta nazionale.

