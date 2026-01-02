Donna aggredita in strada a Napoli per una borsa nel giorno di Capodanno

Nel pomeriggio di giovedì a Napoli, una donna è stata vittima di un’aggressione in strada legata al tentativo di sottrarle una borsa. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 59 anni, noto alle forze dell’ordine, riconosciuto come autore dell’episodio. L’intervento rapido ha permesso di assicurare il responsabile e di garantire la sicurezza della vittima nel giorno di Capodanno.

Nel pomeriggio di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 59enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina e lesioni personali.In particolare, gli agenti Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via.

