Doni preziosi sotto l’albero della biblioteca

Il Comune di Sassuolo, grazie a un finanziamento di circa 12.669 euro ottenuto attraverso un bando ministeriale, potrà arricchire la propria biblioteca comunale con nuovi volumi. L’acquisto sarà effettuato presso sette librerie locali, a eccezione di una libreria di Piacenza specializzata in pubblicazioni in lingua originale. Questa iniziativa mira a sostenere le librerie del territorio e a offrire ai cittadini un patrimonio librario più ampio e aggiornato.

Un regalo di Natale per le librerie del territorio, oltre che per la biblioteca comunale sassolese. Grazie alla vittoria di un bando ministeriale collegato al Decreto Cultura, con un'assegnazione di circa 13mila euro di contributo – 12669, per l'esattezza - il Comune di Sassuolo potrà infatti acquistare nuovi libri per la biblioteca comunale presso sette diversi librai attivi sul territorio, salvo un 10% dell'importo che, non avendo il vincolo della territorialità, verrà speso presso una libreria di Piacenza, specializzata nella fornitura di pubblicazioni in lingua originale. Il bando vinto dal Comune rientra all'interno del Piano Olivetti per la Cultura, ed è una bella notizia per la biblioteca comunale, che arriva tra l'altro in prossimità della sua riapertura, in programma per fine gennaio dopo gli importanti lavori di ristrutturazione – 3 milioni di euro di investimento - cominciati un anno fa.

