Donato Chiarello presenta Madammane a Nardò

NARDO’ - : un viaggio tra l’Argentina dei desaparecidos e il Sud Italia.?Domenica 4 gennaio, alle ore 18.30, il CreativiBar presso il Chiostro dei Carmelitani di Nardò ospiterà la presentazione di Madammane, il nuovo romanzo di Donato Chiarello edito. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

