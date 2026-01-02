Don Rodrigo accoltellato a Modena fermato un 29enne | Lo ha pedinato per 20 minuti Ma il movente è un mistero

A Modena, un uomo di 29 anni, in cura presso un centro di salute mentale, è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver accoltellato don Rodrigo. Il sospettato è stato pedinato per circa 20 minuti prima dell'intervento. Al momento, il movente dell'aggressione rimane sconosciuto, e le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

