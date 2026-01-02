Don Cosimo Schena presenta a Brindisi il libro Da quando ti ho trovato

Don Cosimo Schena presenta a Brindisi il libro “Da quando ti ho trovato” durante il Festival dell’Enogastronomia “Il Conviviale”. L’appuntamento, in programma domenica 4 gennaio alle ore 19 presso la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale, offre un’occasione per scoprire un’opera dedicata alla riflessione e alla condivisione. L’evento si svolge nell’ambito di un evento culturale che valorizza il patrimonio locale e le tradizioni enogastronomiche.

