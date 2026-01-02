Don Cosimo Schena presenta a Brindisi il libro Da quando ti ho trovato
Don Cosimo Schena presenta a Brindisi il libro “Da quando ti ho trovato” durante il Festival dell’Enogastronomia “Il Conviviale”. L’appuntamento, in programma domenica 4 gennaio alle ore 19 presso la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale, offre un’occasione per scoprire un’opera dedicata alla riflessione e alla condivisione. L’evento si svolge nell’ambito di un evento culturale che valorizza il patrimonio locale e le tradizioni enogastronomiche.
Brindisi si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del Festival dell’Enogastronomia “Il Conviviale” (4–5 gennaio 2026): domenica 4 gennaio alle ore 19, presso la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale, Ex Convento di Santa Chiara (Via Santa Chiara, 2 – zona Duomo), don. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Don Cosimo Schena a La Rosa per presentare il suo libro "Da quando ti ho trovato"
Leggi anche: “Da quando ti ho trovato”: il nuovo libro di don Cosimo Schena e Tempesta, una storia d’amore che guarisce
Capodanno, l’appello di don Cosimo Schena: “No ai botti, sì ai biscotti”; L’appello di Don Cosimo Schena: “No ai botti, per un capodanno di luce, non di paura”; Nasci nelle nostre ferite: il messaggio di Natale di Don Cosimo Schena emoziona il web; Brindisi, appello di LNCD e Don Cosimo Schena contro botti di Capodanno.
"Il Cuore di Dio". Don Schena presenta il suo ultimo libro - Don Cosimo Schena, primo sacerdote ad avere un canale esclusivo su WhatsApp, arriva ad Arezzo. lanazione.it
Don Cosimo Schena pubblica sui social una commovente lettera di Natale a Gesù - In un passaggio della lettera di Don Cosimo Schena, pubblicata sui social la vigilia di Natale, si legge: "Gesù Bambino, se davvero sei venuto per tutti, insegnaci a non lasciare indietro nessuno. montaltouffugonline.it
«Il Vaticano cerca preti hot»: sulle pagine del Telegraph il ritratto del pugliese don Cosimo Schena - Il 46enne di Brindisi, considerato «il prete più amato d'Italia», ha partecipato a un incontro con tanti «influencer di Dio» per discutere di social media e fede: ne hanno parlato anche all'estero Il ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Cosimo Schena created an event. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.