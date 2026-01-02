domobianca aperte nuove piste da sci

A partire da oggi, venerdì 2 gennaio, Domobianca riapre le piste sciistiche. La seggiovia Prel è tornata in funzione, permettendo di scendere lungo le nuove tratte Prel, Piroia e una porzione della pista Selva Grande, fino al Rifugio Baita Motti. La riapertura consente agli appassionati di sci di riprendere le attività nel comprensorio, garantendo condizioni ottimali per gli sport invernali.

Da oggi, venerdì 2 gennaio, a Domobianca apre la seggiovia Prel e di conseguenza le piste Prel, Piroia e una parte della pista Selva Grande per scendere a valle verso il Rifugio Baita Motti. Aperto anche lo SkiBar, il ristoro d'alta quota con la sua vista a tutto tondo sulle Alpi circostanti.

