Domenica Metropolitana | gli appuntamenti gratuiti nei musei fiorentini

La Domenica Metropolitana del 4 gennaio 2026 offre ai residenti della Città Metropolitana di Firenze l'opportunità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi. Questa giornata permette di scoprire le collezioni e le sedi culturali della città senza costi, promuovendo l'accesso alla cultura e la conoscenza del patrimonio locale. Un'occasione per approfondire la storia e l’arte di Firenze in modo gratuito e accessibile.

Nella giornata del 4 gennaio 2026 torna l'appuntamento con la Domenica Metropolitana, durante la quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi.

