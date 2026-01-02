Domenica 4 gennaio, torna l’iniziativa Domenica al Museo con ingressi a tariffa ridotta presso i siti comunali. Promossa dalla Direzione Cultura, l’evento offre l’opportunità di visitare gratuitamente o a costi contenuti i luoghi di interesse storico e artistico della città, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale locale e favorendo la partecipazione di un pubblico più ampio.

La Domenica al Museo torna il 4 gennaio con ingressi a tariffa ridotta nei siti comunali. L’iniziativa, promossa dalla Direzione Cultura, mira ad ampliare la platea dei visitatori e a favorire la conoscenza del patrimonio storico-artistico e monumentale cittadino. Questo il calendario di apertura. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Domenica al Museo, il 4 gennaio ingressi con tariffa ridotta

Leggi anche: Catania, Domenica al Museo: il 4 gennaio ingressi a tariffa ridotta

Leggi anche: Lavori al Museo della Città, chiuse temporaneamente alcune sale. Ingresso con tariffa ridotta

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Domenica al museo – 4 gennaio 2026; Musei gratis a Roma domenica 4 gennaio 2026: l'elenco completo; Musei gratis a Napoli e in Campania il 4 gennaio 2026 per “la Domenica al Museo”; DOMENICA AL MUSEO | 4 GENNAIO 2026.

Domenica al Museo: guida completa ai musei gratis in Italia il 4 gennaio 2026 - Scopri quali musei visitare gratis con la Domenica al Museo: ingressi gratuiti, prenotazioni e itinerari in tutta Italia. trend-online.com

Musei gratis domenica 4 gennaio: 5 luoghi d’arte da visitare in Italia per iniziare l’anno con la bellezza - Domenica 4 gennaio musei gratis in tutta Italia: da Roma a Firenze, da Napoli a Milano, cinque grandi musei da visitare gratuitamente per iniziare l’anno all’insegna della cultura. libreriamo.it

Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 3 e domenica 4 gennaio: dall'ingresso libero ai Musei al ritorno degli Ambulanti di Forte dei Marmi - Cenoni in famiglia, balli, spettacoli teatrali e concerto con Alessandro Amoroso, Tananai e Fabri Fibra: Roma ha accolto il nuovo anno all’insegna della musica e del divertimento. ilmessaggero.it