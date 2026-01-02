Domani suona la campanella | ecco i duelli

Domani riprendono le attività sportive in Terza Categoria, segnando la fine della pausa invernale. È il momento di tornare in campo per le squadre, pronte a disputare i primi incontri di questa nuova fase. Un’occasione per riaccendere la passione e riprendere il ritmo delle competizioni, nel rispetto del fair play e della volontà di migliorarsi.

La pausa invernale è ormai finita: domani, per le compagini di Terza Categoria, sarà ora di tornare in campo. C'è la tredicesima giornata di campionato da onorare, la terzultima del girone d'andata, e la coppia di testa formata da Paperino San Giorgio e San Giusto potrebbe scindersi per almeno ventiquattr'ore. Il turno si aprirà domani alle 14,30, con il derby tra Montepiano e Vernio. Ma la sfida da tenere d'occhio è quella delle 15 a San Giorgio a Colonica: battendo il Prato Sport, il PSG staccherebbe momentaneamente di tre punti il San Giusto, che giocherà domenica. Tornando a sabato alle 15, da tener d'occhio anche la sfida di Seano: regolando il Prato Nord U21, il Bacchereto potrebbe rientrare di prepotenza in zona playoff.

