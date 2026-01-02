Domani sabato 3 gennaio al Rione Terra Coloriamo il Mondo!

Domani, sabato 3 gennaio, al Rione Terra di Pozzuoli si terrà “Coloriamo il Mondo!”, un evento promosso dall’Associazione A.M.I. con il patrocinio del Comune. La giornata mira a sensibilizzare sui temi dell’inclusione e della disabilità, promuovendo il valore della collettività. Un’occasione per coinvolgere la cittadinanza in attività che favoriscono la conoscenza e la solidarietà, contribuendo a rafforzare il senso di comunità.

L’Associazione A.M.I., con il patrocinio del Comune di Pozzuoli, organizza una serie di eventi dedicati all’inclusione, alla disabilità e al valore della collettività, in programma per sabato 3 gennaio, dando vita a una vera e propria giornata di sensibilizzazione aperta alla cittadinanza. Le iniziative nascono dalla collaborazione con diverse realtà associative locali e non: Associazione . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

