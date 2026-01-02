Domani partono i saldi in Campania | previsti 200 euro di spesa a persona

Domani in Campania iniziano i saldi invernali, con una spesa prevista di circa 200 euro a persona. Secondo il centro studi di Confesercenti Campania, l'intero comparto commerciale potrebbe generare un giro d'affari di circa 750 milioni di euro. Un'opportunità per i consumatori di approfittare di offerte e sconti, mantenendo un approccio consapevole e rispettoso delle proprie possibilità.

Al via domani i saldi invernali in Campania. Secondo il centro studio di Confesercenti Campania, il giro d'affari sarà di circa 750 milioni di euro. Un cittadino campano sue due farà shopping approfittando dei saldi ma cercherà di spendere un po' meno dell'anno scorso, per una media a persona di.

Saldi, per Confesercenti Campania giro d'affari da 750 milioni - Secondo il centro studio di Confesercenti Campania il giro d'affari sarà di circa 750 milioni di euro. ansa.it

Partono domani i saldi invernali 2026 - Saldi invernali al via: partono venerdì 2 gennaio in Valle d'Aosta, e sabato 3 in tutte le altre Regioni con l'eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dove ci sono regole diverse. rainews.it

Partono domani, sabato 3 gennaio, i saldi invernali 2026 a Genova e in Liguria, con sconti fino al 16 febbraio. Secondo le stime di Confcommercio, a livello nazionale la spesa media attesa è di poco superiore ai 300 euro a famiglia, per un giro d’affari di quasi - facebook.com facebook

Saldi invernali al via: partono domani in Valle d’Aosta, e sabato 3 gennaio in Sicilia, così come nelle altre regioni. Saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e x.com

