DMO Sannio Matesino | confronto con gli operatori e avvio della fase conclusiva verso il Patto di Destinazione

Recentemente si è tenuta una riunione della DMO Sannio Matesino, promossa dal Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso. L'incontro ha rappresentato un passo importante nel confronto con gli operatori locali e l’avvio della fase conclusiva verso l’approvazione del Patto di Destinazione, segnando un momento chiave nel percorso di candidatura e sviluppo del progetto.

Tempo di lettura: 5 minuti Si è svolta nei giorni scorsi una nuova riunione della costituenda Destination Management Organization (DMO) Sannio Matesino, promossa dal Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, ulteriore importante tappa del percorso di candidatura della DMO. L’incontro, concepito come riunione di area vasta e che ha visto la partecipazione degli operatori turistici e dei soggetti della filiera territoriale, operatori economici e imprenditoriali di comprovata esperienza e qualificazione, rappresentativi delle diverse filiere del sistema turistico territoriale, è stato dedicato a un confronto aperto e approfondito sul modello di DMO, sulle sue finalità strategiche, sugli obiettivi operativi e sul funzionamento del bando regionale per il riconoscimento delle Destination Management Organization. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

