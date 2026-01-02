DMO Sannio Matesino avanti verso la candidatura regionale

Si è tenuto recentemente un incontro a Telese Terme tra operatori e istituzioni per la costituzione della DMO Sannio Matesino. L’obiettivo è avanzare verso la candidatura regionale, con l’imminente pubblicazione dell’avviso pubblico per il Patto di Destinazione. Questo passo rappresenta un’importante fase nel percorso di valorizzazione del territorio e di promozione delle sue potenzialità turistiche.

