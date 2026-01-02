Due eventi si concludono al Museo del Castello di San Giorgio e alla Biblioteca Beghi, chiudendo il percorso di ‘Divertiamoci imparando’. Questa iniziativa, promossa dai musei civici e dal sistema bibliotecario urbano della Spezia, ha accompagnato bambini e famiglie durante tutta la stagione autunnale con attività e laboratori pensati per un apprendimento divertente e coinvolgente.

Museo del Castello di San Giorgio e biblioteca Beghi. Queste le due location dove si conclude, per adesso, il percorso di ‘ Divertiamoci imparando ’, il nuovo e ricco calendario di eventi con attività e laboratori tutti rivolti ai più piccoli e alle loro famiglie, che ha attraversato tutta la stagione autunnale, proposto da musei civici e sistema bibliotecario urbano del Comune della Spezia. Lunedì 5 gennaio alle 15.30, al Museo del Castello San Giorgio, è previsto un laboratorio didattico dal titolo ‘ La Befana dei Romani ’. Nel periodo di passaggio fra il vecchio e nuovo anno, l’antica dea Strenia (da cui deriva la parola ‘strenna’ di Natale) volava sui campi per garantire prosperità e nel mentre gli antichi Romani si scambiavano doni e ramoscelli benauguranti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Divertirsi imparando, due eventi al Museo del castello e alla Beghi

Leggi anche: Divertirsi... imparando

Leggi anche: Lavori in Castello, prorogata la gestione del museo: il cantiere al via dopo giugno 2026?

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Divertirsi imparando, due eventi al Museo del castello e alla Beghi.

Divertirsi imparando, quattro laboratori didattici dedicati ai più piccoli - In occasione del Carnevale, un ciclo di quattro eventi nel calendario di ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’ dedicato... lanazione.it

Divertirsi... imparando - Primo appuntamento, oggi, con ‘Divertiamoci imparando’, il nuovo e ricco calendario di eventi con attività e laboratori tutti rivolti ai più piccoli e alle loro famiglie. lanazione.it

Con il supporto delle ragazze facenti parte del progetto Erasmus si propone ai bambini e ragazzi del nostro paese una serie di incontri durante i quali possono divertirsi imparando l’inglese. Negli avvisi che seguono il calendario degli appuntamenti. - facebook.com facebook