Dito staccato a morsi Hannibal preso dai ghisa
Un dettaglio inquietante: un dito staccato a morsi, con la falange a terra e il sangue che stilla. Nel contesto, si respira tensione e mistero, mentre
Un dito staccato a morsi. La falange a terra, il ferito grondante sangue. E “Hannibal Lecter“ in fuga. È la scena che si sono trovati davanti due agenti di polizia locale martedì pomeriggio in via Comasina, accanto al capolinea M3. Stando a quanto raccontato dalla vittima, egiziano di 24 anni che era con un amico, la brutale aggressione è partita da una lite, dopo che i due hanno incrociato per caso un giovane – Mohamed H., connazionale di 25 anni –, presunto ladro di una bici che era stata loro rubata nei giorni precedenti. Ma il tentativo di bloccarlo ha scatenato la sua furia. Ne è nata una colluttazione culminata con il morso al dito medio della mano sinistra del ventiquattrenne, investito anche dallo spruzzo di una sostanza urticante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
