Dissalatore di Porto Empedocle e acquedotto Favara di Burgio | botta e risposta tra Siciliacque e Aica su costi e gestione

Siciliacque e Aica si confrontano sui costi e la gestione dei dissaliatori di Porto Empedocle e dell’acquedotto Favara di Burgio. La disputa riguarda le modalità di remunerazione delle risorse idriche, con Siciliacque che sostiene di operare nel rispetto delle normative vigenti e respinge le accuse di doppia remunerazione avanzate da Aica. La questione evidenzia le differenze di interpretazione sulle modalità di gestione e remunerazione delle infrastrutture idriche in Sicilia.

“Riteniamo opportuno contestare e smentire in toto l’affermazione di Aica relativa alla doppia remunerazione della risorsa idrica fornita attraverso i dissalatori di nuova realizzazione che avviene nel pieno rispetto del dettato regolatorio, normativo e delle espresse previsioni dell’atto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Dissalatore di Porto Empedocle e acquedotto Favara di Burgio: botta e risposta tra Siciliacque e Aica su costi e gestione Leggi anche: Dissalatore di Porto Empedocle, Aica diffida Siciliacque sui costi dell’acqua finanziata dalla Regione Leggi anche: Acquedotto Favara di Burgio, Aica sfida la Regione e Siciliacque: “Deve servire solo i cittadini agrigentini” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Crisi idrica, via al piano per potenziare i dissalatori: a Porto Empedocle nuova vasca e incremento della portata; «L'acqua dei dissalatori pagata due volte»: l'accusa da Agrigento. E la Corte dei Conti interviene su Siciliacque. Dissalatore di Porto Empedocle e acquedotto Favara di Burgio: botta e risposta tra Siciliacque e Aica su costi e gestione - La società di sovrambito sollecita il pagamento dei debiti entro il 15 gennaio e minaccia la riduzione della fornitura in caso di inadempienza. agrigentonotizie.it

“Acqua dissalata rivenduta due volte”, Aica segnala il caso alla Corte dei conti - L'azienda idrica chiede anche una verifica sulla vicenda del Favara di Burgio ma soprattutto una riduzione del debito verso il sovrambito che preveda l'eliminazione di questi importi ... grandangoloagrigento.it

«L'acqua dei dissalatori pagata due volte»: l'accusa da Agrigento. E la Corte dei Conti interviene su Siciliacque - I magistrati contabili: «La Regione deve regolare i rapporti con la sua partecipata». lasicilia.it

AICA DIFFIDA SICILIACQUE SULLA GESTIONE DEL DISSALATORE DI PORTO EMPEDOCLE - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.