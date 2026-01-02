Disperso Era andato in vacanza

Disperso da oltre un mese, il cinquantaquattrenne di Malegno è stato ritrovato e sta bene. La sua scomparsa, avvenuta il 28 dicembre, aveva preoccupato familiari e amici. Ora, la sua sicurezza è stata confermata e si è riunito alla famiglia, portando sollievo a tutta la comunità.

MALEGNO È tornato a casa, e sta bene, il cinquantaquattrenne di Malegno di cui si erano perse le tracce lo scorso 28 dicembre. Un allontanamento volontario segnato dal lieto fine: ieri pomeriggio è ricomparso, sostenendo di aver trascorso qualche giorno a Venezia. L’uomo, in condizioni di fragilità – è affetto da problemi psichici – domenica scorsa era sparito lasciando a casa il cellulare, che aveva spento. Aveva lasciato un bigliettino in cui annunciava che se ne sarebbe andato, e aveva affidato il proprio cane a un vicino chiedendogli di prendersene cura, e questo aveva ingenerato preoccupazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

